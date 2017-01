///   Qu’est ce que la Loi travail change pour l’emploi des personnes handicapés ?

Message: getimagesize(/uploads/Clients/Agefiph/code-du-travail.jpg): failed to open stream: No such file or directory





L’article 42 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9 août 2016), dite Loi travail, met en place un dispositif d’emploi accompagné pour les travailleurs handicapés, avec un volet médico-social, dont l'objectif est de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi.

L’Agefiph soutient ce nouveau dispositif : « une avancée sociale qu’elle inscrit dans son offre d'intervention comme une réponse innovante sur le champ de la sécurisation des parcours professionnels. Cet engagement fait écho à ses nouvelles ambitions et orientations stratégiques, adoptées par son Conseil d’administration le 28 juin 2016. L’emploi accompagné a pour vocation d’apporter un soutien aux personnes handicapées, et à leur employeur, qui ont besoin d’un accompagnement spécifique et régulier pour s’insérer durablement dans l’emploi en milieu ordinaire de travail. »

Pour l’Agefiph, il s’agit aussi de dépasser le stade expérimental des projets qu’elle soutient depuis plusieurs années et de permettre le développement des actions de manière pérenne sur l’ensemble des territoires (11 projets expérimentaux en cours).

Pour le déploiement de ce dispositif, l’Agefiph conclura, conjointement avec le FIPHFP une convention avec l'Etat qui permettra d’organiser son pilotage et de conjuguer/mutualiser les moyens afin de construire des réponses adaptées sur les territoires.

Dans ce cadre, les délégations régionales de l’Agefiph travailleront aux côtés des ARS (agences régionales de santé) et des DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur les modalités de préparation des appels à projets et de mise en œuvre des dispositifs afin qu'ils s'inscrivent en bonne complémentarité des actions et dispositifs déjà existants.

L’Agefiph veut veiller tout particulièrement à la qualité et à l'efficience des réponses apportées au regard des moyens consacrés par l'Agefiph qui vont bien au-delà des financements directs du dispositif. En effet, les services et prestations de l'Agefiph seront également mobilisés dans le cadre des réponses qui seront mises en place.

L’engagement de l’Agefiph dans ce nouveau dispositif devrait contribuer à apporter des solutions adaptées à plusieurs centaines de personnes handicapées dès 2017.

A propos de l' Agefiph :

L'Agefiph, Association de Gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, instituée par la loi du 10 juillet 1987 élabore et finance un panel d'aides et de services en direction des personnes handicapées, des employeurs et des professionnels de l'insertion. Son implication auprès d'un vaste réseau de professionnels et son travail d'analyse lui confèrent une expertise et un rôle de développeur reconnus. En 2015, l'Agefiph a engagé 211 180 interventions en faveur des personnes handicapées et 107 109 interventions en direction des entreprises.